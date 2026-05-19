Ισημερινός: Πάνω από 5.000 συλλήψεις σε δυο εβδομάδες απαγόρευσης νυχτερινής κυκλοφορίας

Η αστυνομία του Ισημερινού συνέλαβε πάνω από 5.000 ανθρώπους, οι 700 από τους οποίους φέρονται να συνδέονται με συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος, αφότου τέθηκε σε ισχύ την 3η Μαΐου απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα η κυβέρνηση της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Το μέτρο εφαρμόζεται σε εννιά από τις 24 επαρχίες του Ισημερινού, συμπεριλαμβανομένης αυτής της πρωτεύουσας Κίτο.

Οι δυνάμεις ασφαλείας—στοιχεία τόσο του στρατού όσο και της αστυνομίας—προχώρησαν επίσης στην κατάσχεση 9,2 τόνων ναρκωτικών. Διεξήγαγαν 378 εφόδους σε κτίρια, ενώ βρήκαν και κατέσχεσαν πάνω από 600 όπλα, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Τζον Ρέιμπεργκ.

Η απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας, η δεύτερη που επέβαλε η κυβέρνηση του προέδρου Ντανιέλ Νομπόα από την αρχή της χρονιάς, «επέτρεψε να εντατικοποιηθούν οι επιχειρήσεις ελέγχου, οι περιπολίες, η συλλογή πληροφοριών και οι στοχευμένες ενέργειες εναντίον των εγκληματικών δομών», σύμφωνα με τις αρχές.

Ο πρόεδρος Νομπόα (δεξιά) έχει πολλαπλασιάσει τα μέτρα εκτάκτου ανάγκης στο πλαίσιο του «πολέμου» του εναντίον των συμμοριών που επιδίδονται σε εκβιάσεις, παράνομη εξόρυξη μεταλλευμάτων και διακίνηση ναρκωτικών. Κατά εκτιμήσεις, το 70% της κοκαΐνης που παράγεται στα δυο κράτη με τα οποία γειτονεύει ο Ισημερινός, την Κολομβία και το Περού—αντίστοιχα στην πρώτη και στη δεύτερη θέση παγκοσμίως ως προς την παραγωγή της ουσίας αυτής—διακινείται μέσω της χώρας προς τις αγορές των ΗΠΑ και της Ευρώπης.

Η κυβέρνηση Νομπόα, που έχει εξασφαλίσει την υποστήριξη των ΗΠΑ στις επιχειρήσεις κατά των συμμοριών, δεν καταφέρνει να μειώσει τη βία. Το 2025, ο Ισημερινός κατέγραψε δείκτη ανθρωποκτονιών που έφθασε τις 51 ανά 100.000 κατοίκους, τον υψηλότερο στη Λατινική Αμερική, σύμφωνα με το InSight Crime.

Την περασμένη Πέμπτη η κυβέρνηση ανακοίνωσε τη σύλληψη του Εδουάρδο Γκόμες, γνωστού επίσης με το ψευδώνυμο «Γκόρντο Πολ», ηγέτη της συμμορίας Λος Λόμπος (σ.σ. «Οι Λύκοι»), από τις ισχυρότερες της χώρας, με επιρροή κυρίως στην πρωτεύουσα.

