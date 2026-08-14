Ουκρανική επίθεση σε ρωσικό συγκρότημα φυσικού αερίου

Όπως ανακοίνωσε ο στρατός της Ουκρανίας, μετά από νυχτερινή επίθεση, έπληξε ρωσικό συγκρότημα επεξεργασίας φυσικού αερίου, στο λιμάνι Ουστ-Λούγκα της περιφέρειας Λένινγκραντ στη Βαλτική, που είναι σημαντικός κόμβος εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου, λιπασμάτων και άνθρακα.

Το γενικό επιτελείο, ανακοίνωσε μέσω του Telegram, ότι δυο μονάδες του συγκροτήματος, υπέστησαν ζημιές, ενώ ξέσπασε πυρκαγιά μετά την επίθεση.