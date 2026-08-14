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Γαλλία: “Στοπ” στο μέτρο για την απαγόρευση κοινωνικών δικτύων στους κάτω των 15 ετών

ΔΙΕΘΝΗ
14/08/2026 17:27
Γαλλία: “Στοπ” στο μέτρο για την απαγόρευση κοινωνικών δικτύων στους κάτω των 15 ετών
INTIME

Φρένο στο μέτρο της απαγόρευσης χρήσης των κοινωνικών δικτύων για τα παιδιά κάτω των 15 ετών έβαλε στη Γαλλία το Συνταγματικό Συμβούλιο.

Όπως έκρινε το Συμβούλιο το μέτρο αποτελεί “δυσανάλογη παραβίαση” της ελευθερίας της έκφρασης για τα παιδιά κάτω των 15 ετών. Ωστόσο το συμβούλιο δεν αναφέρθηκε στην απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων στα Λύκεια, μέτρο που περιλαμβάνεται στην ίδια νομοθεσία.

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