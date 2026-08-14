Γαλλία: “Στοπ” στο μέτρο για την απαγόρευση κοινωνικών δικτύων στους κάτω των 15 ετών

Φρένο στο μέτρο της απαγόρευσης χρήσης των κοινωνικών δικτύων για τα παιδιά κάτω των 15 ετών έβαλε στη Γαλλία το Συνταγματικό Συμβούλιο.

Όπως έκρινε το Συμβούλιο το μέτρο αποτελεί “δυσανάλογη παραβίαση” της ελευθερίας της έκφρασης για τα παιδιά κάτω των 15 ετών. Ωστόσο το συμβούλιο δεν αναφέρθηκε στην απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων στα Λύκεια, μέτρο που περιλαμβάνεται στην ίδια νομοθεσία.