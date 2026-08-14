Κόλλησε στην καρέκλα και… κόλλησε μαζί του κι ο φίλος του

Ένα απίθανο περιστατικό σημειώθηκε σε αίθουσα αναμονής νοσοκομείου στην Κίνα, όταν ένας άνδρας αποκοιμήθηκε σε καρέκλα και βρέθηκε παγιδευμένος.

Ο φίλος του προσπάθησε να τον βοηθήσει. Η προσπάθεια, όμως, είχε απρόβλεπτη κατάληξη.

Στην προσπάθειά του να τον απελευθερώσει, παγιδεύτηκε και ο ίδιος στην καρέκλα. Οι δύο άνδρες δεν μπορούσαν πλέον να απομακρυνθούν από τα καθίσματα.

Τη λύση έδωσε τελικά η ασφάλεια του νοσοκομείου. Οι υπεύθυνοι χρειάστηκε να αποσυναρμολογήσουν την καρέκλα για να καταφέρουν να τους απελευθερώσουν.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας άφθονα σχόλια για την απρόσμενη περιπέτεια των δύο φίλων.