Βίντεο: Νέο «μήνυμα» του Ιράν στις ΗΠΑ. Υπόγεια πόλη με πυραύλους, drones και εκτοξευτήρες

Υπόγεια πόλη με πυραύλους, drones και εκτοξευτήρες , ενα τεράστιο τούνελ γεμάτο όπλα παρουσίασαν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν. Βαθιά μέσα στα βουνά βρίσκεται η στρατιωτική εγκατάσταση, στην οποία φυλάσσονται βαλλιστικοί πύραυλοι, πύραυλοι cruise και συστήματα εκτόξευσης.

Υπόγεια πόλη με πυραύλους, drones και εκτοξευτήρες

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε παρουσία του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου των ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, υποστράτηγου Αλί Αμπντολαχί, και του διοικητή της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης, ταξίαρχου Ματζίντ Μουσαβί.Στα πλάνα που μετέδωσαν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης διακρίνονται οι δύο υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί να επιθεωρούν τμήματα του υπόγειου συγκροτήματος, όπου έχουν τοποθετηθεί διάφοροι τύποι πυραύλων και εκτοξευτών. Η ακριβής τοποθεσία της εγκατάστασης δεν έχει δημοσιοποιηθεί.