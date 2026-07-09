Ήξεις αφίξεις Τραμπ για τα F35
”Δεν έχω αποφασίσει ακόμα για τα F-35″ δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αναχωρώντας από την Άγκυρα ενώ μαίνονται οι αντιδράσεις στο Κογκρέσο καθώς δεν έχουν αλλάξει τα δεδομένα από πλευράς Τουρκίας. Η ελληνική πλευρά πάντως τονίζει οτι η Ουάσιγκτον πριν πάρει τις αποφάσεις της θα πρέπει να λάβει υπόψη της τη σταθερότητα και τις ισορροπίες στην περιοχή.
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