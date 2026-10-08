Ουκρανία: Τουλάχιστον 33 νεκροί από ρωσικό βομβαρδισμό

Ρωσικός βομβαρδισμός στην πόλη Κραματόρσκ στην ανατολική Ουκρανία, είχε σαν αποτέλεσμα το θάνατο 33 ανθρώπων, σύμφωνα με δηλώσεις των Αρχών, όπου έκαναν λόγο για στοχευμένο πλήγμα κατά αμάχων, σε ένα κρίσιμο προπύργιο που έχει στοχοθετήσει η Μόσχα.

Εν τω μεταξύ, άλλοι 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε δρόμο, όπου, σύμφωνα με την αστυνομία, δύο αστικά λεωφορεία εκτελούσαν δρομολόγιο την ώρα του χτυπήματος.

Ωστόσο, η Ρωσία, αρνείται ότι στοχοθετεί αμάχους, αν και πλήττει τακτικά ουκρανικές πόλεις, χωριά και άλλους στόχους κατά την εισβολή της που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022.