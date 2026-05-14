LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Οικογενειακές Ιστορίες (Ε)

Οικογενειακές Ιστορίες (Ε)

15:45
ALPHA NEWS

Ουκρανία: Ο απολογισμός της ρωσικής επίθεσης στο Κίεβο αυξήθηκε σε πέντε νεκρούς

ΔΙΕΘΝΗ
14/05/2026 14:55
Ουκρανία: Ο απολογισμός της ρωσικής επίθεσης στο Κίεβο αυξήθηκε σε πέντε νεκρούς
ΦΩΤΟ-AP- Efrem-Lukatsky

Ο απολογισμός της ρωσικής επίθεσης στο Κίεβο, αυξήθηκε σε πέντε νεκρούς και περίπου σαράντα τραυματίες, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Σε αυτή τη φάση, πέντε άνθρωποι έχει αναφερθεί ότι έχουν σκοτωθεί στο Κίεβο» στη νυχτερινή ρωσική επίθεση, έγραψε ο ίδιος σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας: «Πρέπει να υπάρξει σωστή απάντηση σε όλα αυτά τα πλήγματα».

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης