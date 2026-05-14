Ουκρανία: Ο απολογισμός της ρωσικής επίθεσης στο Κίεβο αυξήθηκε σε πέντε νεκρούς

Ο απολογισμός της ρωσικής επίθεσης στο Κίεβο, αυξήθηκε σε πέντε νεκρούς και περίπου σαράντα τραυματίες, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Σε αυτή τη φάση, πέντε άνθρωποι έχει αναφερθεί ότι έχουν σκοτωθεί στο Κίεβο» στη νυχτερινή ρωσική επίθεση, έγραψε ο ίδιος σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας: «Πρέπει να υπάρξει σωστή απάντηση σε όλα αυτά τα πλήγματα».

