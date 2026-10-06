Ουκρανία: Η Ρωσία δηλώνει ότι έπληξε γέφυρα στο Κίεβο

Επίθεση με drone, που είχε στόχο τη βόρεια γέφυρα του Κιέβου, πραγματοποίησε ο ρωσικός στρατός, σύμφωνα με το πρακτορείο TASS, το οποίο, δεν ανέφερε το χρόνο που έγινε το χτύπημα.

Η συγκεκριμένη γέφυρα χρησιμοποιούνταν για τη διέλευση στρατιωτικού προσωπικού.

Να σημειωθεί, ότι το περασμένο Σαββατοκύριακο, η ρωσικές δυνάμεις, είχαν στοχοθετήσει με αεροπορικά πλήγματα, τη βόρεια γέφυρα στον ποταμό Δνείπερο.