Ουκρανία: Η Ρωσία δηλώνει ότι έπληξε γέφυρα στο Κίεβο
Επίθεση με drone, που είχε στόχο τη βόρεια γέφυρα του Κιέβου, πραγματοποίησε ο ρωσικός στρατός, σύμφωνα με το πρακτορείο TASS, το οποίο, δεν ανέφερε το χρόνο που έγινε το χτύπημα.
Η συγκεκριμένη γέφυρα χρησιμοποιούνταν για τη διέλευση στρατιωτικού προσωπικού.
Να σημειωθεί, ότι το περασμένο Σαββατοκύριακο, η ρωσικές δυνάμεις, είχαν στοχοθετήσει με αεροπορικά πλήγματα, τη βόρεια γέφυρα στον ποταμό Δνείπερο.
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