Ουκρανία: 28 νεκροί και 118 τραυματίες από ρωσικές επιδρομές

28 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων πέντε παιδιά, σκοτώθηκαν και 118 τραυματίστηκαν από τις ρωσικές αεροπορικές επιδρομές σε περιοχές της Ουκρανίας.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Μόσχα ότι χτυπά πόλεις και κατοικημένες περιοχές με πυραύλους και drones. Όπως ανέφερε, η Ρωσία εξαπέλυσε συνολικά 70 πυραύλους, ανάμεσά τους πολλούς βαλλιστικούς, καθώς και δεκάδες μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα σε 12 περιφέρειες.

Οι ουκρανικές δυνάμεις αναχαίτισαν πυραύλους και drones

Σύμφωνα με την ουκρανική πολεμική αεροπορία, αναχαιτίστηκαν 5 βαλλιστικοί πύραυλοι, 39 πύραυλοι κρουζ και 117 drones. Από τα drones, τα 38 ήταν αεριωθούμενα.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι βασικοί στόχοι των ρωσικών επιθέσεων ήταν οι ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Μεγάλο μέρος του Κιέβου παρέμενε χωρίς ρεύμα χθες το βράδυ, ενώ τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πρωτεύουσα, σύμφωνα με τον δήμαρχο Βιτάλι Κλίτσκο.

Φόβοι για νέο κύμα χτυπημάτων στις ενεργειακές υποδομές

Καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, οι ουκρανικές αρχές φοβούνται επανάληψη της κατάστασης του 2025, όταν οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποιούσαν συνεχείς επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές.

Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ακόμη ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, στο πλαίσιο της «δίκαιης ανταπόδοσης», έπληξαν δύο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στις περιοχές Περμ και Σαμάρα, μεταξύ άλλων.

Οι ουκρανικές αρχές υποστηρίζουν ότι η Ρωσία επιχειρεί να καταστρέψει συστηματικά τις υποδομές της χώρας, ενώ οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι στόχος τους ήταν κυρίως εγκαταστάσεις όπου κατασκευάζονται πύραυλοι και drones.

Την ίδια ώρα, η Ουκρανία αντιμετωπίζει έλλειψη πυρομαχικών για την αντιαεροπορική άμυνα, κυρίως πυραύλων αναχαίτισης για τα αμερικανικά συστήματα Patriot, τα οποία μπορούν να καταρρίπτουν βαλλιστικούς πυραύλους.