ΟΠΕΚ+: Συμφωνία για νέα αύξηση των στόχων παραγωγής πετρελαίου
Σε συμφωνία ήρθαν σήμερα, οι χώρες-μέλη του ΟΠΕΚ+, για την τέταρτη αύξηση των στόχων παραγωγής πετρελαίου κατά τους τελευταίους μήνες, ανέφερε σε μία ανακοίνωσή του ο ΟΠΕΚ, παρά το γεγονός ότι ο πόλεμος ΗΠΑ- Ιράν, εμποδίζει αρκετές χώρες-μέλη του οργανισμού να αυξήσουν την πετρελαϊκή παραγωγή τους.
Ο πόλεμος έχει μειώσει τη ροή πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ, προκαλώντας την μεγαλύτερη παγκόσμια κρίση στον εφοδιασμό με πετρέλαιο, καθώς σημαντικά μέλη του ΟΠΕΚ+, όπως, η Σαουδική Αραβία δεν μπορούν να εφοδιάσουν πλήρως τους πελάτες τους, από τα τέλη Φεβρουαρίου.
Η κρίση στον ΟΠΕΚ+ έγινε βαθύτερη, όταν τα ΗΑΕ, αποχώρησαν από τον οργανισμό, μετά από περίπου εξήντα χρόνια.
Σήμερα, οι επτά χώρες-μέλη αποφάσισαν να προχωρήσουν σε αύξηση των στόχων πετρελαϊκής παραγωγής τους κατά 188.000 βαρέλια ημερησίως από τον Ιούλιο.
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