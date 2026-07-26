Αυτοκίνητο παρέσυρε συμμετέχοντες σε φεστιβάλ του Βερολίνου

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 16 τραυματίστηκαν αργά χθες (Σάββατο) το βράδυ, όταν ένα μίνι βαν έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος που συμμετείχε στον εορτασμό της Ημέρας της Οδού Christopher στο κέντρο του Βερολίνου. Ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα και διαφεύγει τη σύλληψη.

Στις 22:15 (τοπική ώρα) χιλιάδες άνθρωποι γιόρταζαν ακόμη στο κεντρικό πάρκο Tiergarten του Βερολίνου την Ημέρα της Οδού Christopher, η οποία είναι αφιερωμένη στα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ και περιλαμβάνει μια από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις του κινήματος Pride στην Ευρώπη, όταν ένα λευκό βαν έπεσε πάνω στο πλήθος, τραυματίζοντας 17 άτομα. Μια γυναίκα υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά της. Το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε δέντρο και ο οδηγός το εγκατέλειψε και επιχείρησε να διαφύγει, ενώ, σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν μαχαίρι, το οποίο έστρεψε προς το πλήθος. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν μάλιστα στην εφημερίδα ότι είδαν ανθρώπους να φέρουν τραύματα από μαχαίρι.

Τον 21χρονο Αμπντούλ Ραχμάν Τουφίκ Μπαλούτ, γνωστό στις γερμανικές αρχές υποστηρικτή του «Ισλαμικού Κρτάτους», αναζητά από χθες το βράδυ η αστυνομία ως ύποπτο για την επίθεση σε εκδήλωση του κινήματος Pride, η οποία είχε ως αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της και τουλάχιστον 14 άτομα να τραυματιστούν, όταν αυτοκίνητο έπεσε επάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος. Η επίθεση ταξινομείται πλέον ως «τρομοκρατία ή πολιτικά βίαιο έγκλημα εθνικής σημασίας».

Σύμφωνα με την BILD, o Αμπντούλ Μπαλούτ είναι Γερμανός πολίτης λιβανέζικης καταγωγής και γεννήθηκε στο Βερολίνο το 2005. Μέχρι τον περασμένο Μάιο κρατείτο σε φυλακή ανηλίκων, για αδικήματα όπως επίθεση και εκβιασμός, ενώ θεωρείται υποστηρικτής της τρομοκρατικής οργάνωσης «Ισλαμικό Κράτος». Η αστυνομία έχει ήδη ερευνήσει το διαμέρισμά του, χωρίς ωστόσο να τον εντοπίσει. Γείτονάς του δήλωσε στο FOCUS ότι τον γνωρίζει από παιδί και περιέγραψε τις έρευνες κατά τη διάρκεια της νύχτας ως «απόλυτο χάος», καθώς, όπως είπε, οι πόρτες γειτονικών διαμερισμάτων έχουν υποστεί ζημιές από την ελεγχόμενη έκρηξη που προκάλεσε η αστυνομία για να εισβάλει στο διαμέρισμα του αναζητούμενου.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, με ανάρτησή του στο «Χ» έκανε εκ νέου λόγο για «αποτρόπαια πράξη» και «επίθεση εναντίον της κοινωνίας μας», κατά τη διάρκεια «ειρηνικού εορτασμού εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων» από όλον τον κόσμο. «Ήθελαν να φερόμαστε ο ένας στον άλλον με καλοσύνη και ανοχή. Αυτή είναι επίθεση εναντίον της κοινωνίας μας», δήλωσε και πρόσθεσε: «Είμαστε ανοιχτοί και αγαπούμε την ελευθερία – και αυτό θα το διατηρήσουμε και θα το υπερασπιστούμε. Η πράξη θα ερευνηθεί και θα διωχθεί με την μεγαλύτερη δυνατή αυστηρότητα. Η σκέψη μου βρίσκεται με τα θύματα και τις οικογένειές τους και εύχομαι στους τραυματίες ταχεία ανάρρωση. Ευχαριστώ όλες τις δυνάμεις έκτακτης ανάγκης».