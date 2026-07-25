10χρονος διασώστης στα ερείπια της Βενεζουέλας

Στη Βενεζουέλα ένα δεκάχρονο παιδάκι βοηθά ως εθελοντής πυροσβέστης τα σωστικά συνεργεία που δουλεύουν στα ερείπια των δυο καταστροφικών σεισμών.

Στην Βενεζουέλα που μετρά τις πληγείς της από τους φονικούς σεισμούς ένα συγκλονιστικό ντοκουμέντο έρχεται στο φως

Στην Αυστραλία, μια γυναικά έφερε στον κόσμο τετράδυμα κοριτσάκια από σύλληψη που έγινε με φυσικό τρόπο.

Τις διεθνής ειδήσεις ο Πέτρος Γκάτζιας