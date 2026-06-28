Φλέγεται για όγδοη ημέρα η Ευρώπη

Το Γαλλικό Πρακτορείο παρουσιάζει τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη.

Χίλιοι επιπλέον θάνατοι στη Γαλλία

Από τις 24 Ιουνίου, χίλιοι θάνατοι πέραν του κανονικού έχουν ήδη καταγραφεί στη Γαλλία, σύμφωνα με την εθνική υπηρεσία δημόσιας υγείας, που προέβλεψε ότι ο πραγματικός απολογισμός θα είναι μεγαλύτερος.

Το φαινόμενο πλήττει κυρίως ανθρώπους άνω των 65 ετών, ανέφερε η Santé publique France, που σημειώνει επίσης την αύξηση κατά 40% των θανάτων στο σπίτι. Ο κόκκινος συναγερμός για καύσωνα στη Γαλλία αφορά πλέον μόνο το απώτατο ανατολικό τμήμα της χώρας όπου και εκεί αναμένεται να αρθεί το βράδυ.

Ιστορικά ρεκόρ στη Δανία, τη Γερμανία και την Τσεχία

Τα ιστορικά ρεκόρ ήρθαν το ένα μετά το άλλο χθες Σάββατο: η Δανία δεν είχε βιώσει ποτέ τόσο υψηλές θερμοκρασίας από τότε που άρχισαν να κρατούνται μετεωρολογικά στοιχεία το 1874, με τη θερμοκρασία να φθάνει μέχρι τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Στην Τσεχία, η θερμοκρασία κατέρριψε το απόλυτο ρεκόρ της φθάνοντας τους 40,6 βαθμούς Κελσίου.

Η Γερμανία κατέγραψε επίσης το Σάββατο νέο ρεκόρ με τη θερμοκρασία να φθάνει στους 41,5 βαθμούς.

Πνιγμοί στη Σλοβακία

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Παρασκευή και το Σάββατο σε πισίνες ή λίμνες στην περιοχή της Μπρατισλάβας, σύμφωνα με τη σλοβακική αστυνομία.

Πάνω από 35 βαθμοί Κελσίου για τουλάχιστον 193 εκατομμύρια ανθρώπους

Τουλάχιστον 193 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, εκ των οποίων 75 εκατομμύρια στη Γερμανία, βίωσαν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου κάποια στιγμή στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, σύμφωνα με υπολογισμούς του AFP, μία αύξηση σε σχέση με την Παρασκευή καθώς ο καύσωνας μετακινείται προς τη βορειοανατολική Ευρώπη.

Pride

Λόγω του καύσωνα, δεν πραγματοποιήθηκε η Πορεία Υπερηφάνειας στο Παρίσι (Paris Pride στα αγγλικά, Marche des fiertés LGBT+ στα γαλλικά). Η ακύρωση του μουσικού φεστιβάλ Solidays, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί μέχρι και σήμερα στη γαλλική πρωτεύουσα, θα στερήσει από τη διοργανώτρια Association Solidarité Sida 31 εκατομμύρια ευρώ για την υλοποίηση προγραμμάτων κατά του AIDS.

Το Pride του Μονάχου πραγματοποιήθηκε από την πλευρά του κάτω από θερμοκρασίες γύρω στους 36 βαθμούς Κελσίου.

Με σηκωμένα μανίκια

Η περίφημη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Βερολίνου χαλάρωσε τον ενδυματολογικό κώδικά της για τη διάσημη συναυλία της για το τέλος της σεζόν το βράδυ του Σαββάτου: στους άνδρες μουσικούς επιτράπηκε να βγάλουν τα σακάκια και να σηκώσουν τα μανίκια τους.

Τα Βαλκάνια σε κόκκινο συναγερμό

Τα Βαλκάνια πλήττονται με τη σειρά τους από τον καύσωνα από το Σάββατο, με ολόκληρη την κροατική πλευρά της Αδριατικής να βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό.

Καθώς από σήμερα το θερμόμετρο αναμένεται να φθάσει τους 39 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της Σερβίας, της Βόρειας Μακεδονίας, της Βοσνίας και του Μαυροβουνίου, σύμφωνα με τα διάφορα εθνικά μετεωρολογικά ινστιτούτα, η περιοχή αναμένεται να υποφέρει από τις υψηλές θερμοκρασίες τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ