Η φον ντερ Λάιεν χαιρετίζει τη συμφωνία Ισραήλ- Λιβάνου

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαιρέτισε σήμερα τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον.

Ανέφερε, ότι είναι ένα “καθοριστικό” βήμα προς μια αποκλιμάκωση στην περιοχή.

“Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή όσο ο Λίβανος φλέγεται”, ανέφερε μεταξύ άλλων, σε ανάρτησή της στο “Χ”.

Τόνισε ότι, “Τα επόμενα βασικά βήματα είναι ο αφοπλισμός των μη κρατικών ομάδων και η διαφύλαξη της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου”, ενώ διαβεβαίωσε, ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να “στηρίξει” αυτή την πορεία προς μια “βιώσιμη περιφερειακή σταθερότητα”.