Νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν

Σε νέες επιθέσεις προχώρησαν το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή, οι ΗΠΑ. Οι Φρουροί της Επανάστασης, ως αντίποινα, έπληξαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ.

Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εκεχειρίας, ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, απειλεί την ισλαμική Δημοκρατία, με αφανισμό.

Σύμφωνα με το CENTCOM (US CENTRAL COMMAND), τα αμερικανικά μαχητικά, βομβάρδισαν δέκα τοποθεσίες στο ιρανικό έδαφος, με στόχο, στρατιωτικές υποδομές, συστήματα επικοινωνιών, εγκαταστάσεις αντιαεροπορικής άμυνας, αποθήκες drones και δυνατότητες ναρκοθέτησης.

Εν τω μεταξύ, τα ξημερώματα της Κυριακής (28 Ιουνίου 2026), οι Φρουροί της Επανάστασης, εκτόξευσαν ντρόουνς και πυραύλους, ως αντίποινα, κατά των Αμερικανών.

Ισχυρίζονται επίσης, ότι «κατέστρεψαν σημαντικές εγκαταστάσεις των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, στη βάση Αλί αλ Σάλεμ στο Κουβέιτ, αλλά και στη βάση του 5ου Στόλου στο λιμάνι Σαλμάν στο μπαχρέιν».

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε απειλές κατά του Ιράν, στη σκιά των ιρανικών επιθέσεων.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντ. Τραμπ, έγραψε: «Μπορεί κάποια στιγμή…, που θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε το έργο που ξεκινήσαμε με μεγάλη επιτυχία», εννοώντας έτσι, ότι «εάν συμβεί αυτό, η ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, δεν θα υπάρχει πλέον».