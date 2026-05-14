Ο Τραμπ στην Κίνα- Με Θουκυδίδη το μήνυμα του Σι Τζίνπινγκ
Μια εντυπωσιακή υποδοχή επεφύλαξε ο Κινέζος πρόεδρος, στον Αμερικανό ομόλογό του, με τους δυο ηγέτες, να ανταλλάσσουν μηνύματα συνεργασίας, αλλά και αυστηρές προειδοποιήσεις.
Ένα υπέροχο μέλλον στις σχέσεις των δυο κρατών υποσχέθηκε ο Τραμπ, ενώ ο Kινέζος πρόεδρος, έθεσε ως κόκκινη γραμμή, την ανάμιξη των Ηνωμένων Πολιτείων στην Ταιβάν. Μάλιστα ο Σι Τζίνπινγκ, έκανε αναφορά και στην “Παγίδα του Θουκυδίδη”, έναν όρο, που αφορά την σύγκρουση μιας υπάρχουσας δύναμης, με την ανερχομένη δύναμη.
