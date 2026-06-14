Ο Τραμπ λέει στο Axios ότι μια συμφωνία με το Ιράν θα υπογραφεί «σε λίγες ώρες»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Axios ότι η υπογραφή μιας συμφωνίας με το Ιράν θα πραγματοποιηθεί «σε λίγες ώρες», αφού η διαδικασία καθυστέρησε, όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, λόγω των ισραηλινών επιθέσεων στη Βηρυτό. «Τα έκανε όλα άνω κάτω. Καθυστέρησε την υπογραφή κατά λίγες ώρες. Υποτίθεται ότι θα γινόταν τώρα. Τώρα έχει προγραμματιστεί να γίνει σε λίγες ώρες», δήλωσε ο Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξη, ανέφερε το Axios.

Ο Τραμπ δεν έκρυψε την αγανάκτησή του προς τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον οποίο, όπως είπε, επέπληξε.

«Έγινα έξαλλος. Δεν έχει καμία γαμ… ικανότητα κρίσης. Του το είπα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ είχε νωρίτερα εκφράσει την απογοήτευσή του με ανάρτηση στο Truth Social για τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σήμερα στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, οι οποίες άφησαν πίσω τους τρεις νεκρούς.

«Η επίθεση σήμερα το πρωί στη Βηρυτό δεν έπρεπε να είχε συμβεί, ειδικά αυτή τη συγκεκριμένη ημέρα που είμαστε τόσο κοντά σε μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν», έγραψε. Το Ισραήλ δήλωσε ότι ενήργησε σε απάντηση σε πυρά της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ.

«Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμύνεται έναντι απειλών, αλλά η επίθεση στην οποία απάντησε ήταν πολύ περιορισμένης εμβέλειας και ασήμαντη», υποστήριξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην ανάρτησή του.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν είχε προηγουμένως κατηγορήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι δεν τήρησαν τις δεσμεύσεις τους μετά τις επιθέσεις, οι οποίες, όπως είπε, κινδύνευαν να θέσουν σε κίνδυνο τις συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ