Επικοινωνία Ζελένσκι – Τραμπ με επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με βασικό θέμα τον συνεχιζόμενο πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Ο Ουκρανός ηγέτης γνωστοποίησε ότι οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν τις επαφές τους και στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G7, που θα πραγματοποιηθεί στη Γαλλία.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι συζήτησε με τον Τραμπ πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην επίτευξη ειρήνης, ενώ τον ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο των συγκρούσεων και για την ενίσχυση της θέσης της Ουκρανίας.

Όπως τόνισε, συμφώνησαν να συνεχίσουν τον διάλογο κατά τη συνάντησή τους στο πλαίσιο της G7. Σύμφωνα με τον σύμβουλό του, Ντμίτρο Λίτβιν, η συνομιλία διήρκεσε περίπου μισή ώρα και πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα. Ο Ζελένσκι ευχήθηκε επίσης στον Αμερικανό πρόεδρο για τα 80ά του γενέθλια.

Οι προσπάθειες διαμεσολάβησης των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου δεν έχουν μέχρι στιγμής οδηγήσει σε ουσιαστική πρόοδο, καθώς οι συνομιλίες μεταξύ Κιέβου και Μόσχας παραμένουν στάσιμες. Παράλληλα, η προσοχή της Ουάσιγκτον έχει στραφεί το τελευταίο διάστημα και στις εξελίξεις γύρω από το Ιράν.

Υπενθυμίζεται ότι στις 8 Ιουνίου ο Ζελένσκι είχε συνομιλίες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη επανεκκίνησης της διπλωματικής διαδικασίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται να συμμετάσχει την Τρίτη σε συνάντηση εργασίας των ηγετών της G7 στο Εβιάν, όπου θα βρίσκεται και ο Ντόναλντ Τραμπ.