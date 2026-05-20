Ο Τραμπ δώρισε δύο μπουκάλια από τη δική του σειρά αρωμάτων στον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έστειλε δύο μπουκαλάκια από την δική του σειρά επώνυμων αρωμάτων στον ηγέτη της Συρίας Αχμέντ αλ Σάρα.

Ο μεταβατιικός πρόεδρος της Συρίας ανέβασε μια φωτογραφία αργά χθες το βράδυ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με λεζάντα στην οποία ευχαριστούσε τον Τραμπ για το “πολύτιμο δώρο”.

Η φωτογραφία δείχνει δύο μπουκαλάκια από την κολώνια του Τραμπ που την έχει ονομάσει “Victory” (Νίκη) συνοδευόμενη από ένα σημείωμα που απευθύνεται στον αλ Σάρα και γράφει: “Άχμεντ, Όλοι μιλάνε για τη φωτογραφία που βγάλαμε όταν σου έδωσα αυτή τη φοβερή κολώνια–Για την περίπτωση που σου τελείωναν (τα αρώματα)! “.

Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν τον Νοέμβριο στην Ουάσινγκτον. Βίντεο από τη συνάντησή τους δείχνουν τον Τραμπ να ψεκάζει με άρωμα τον αλ Σάρα προτού του δωρίσει το μπουκάλι.

