Μπρουνό Λεμέρ: «Αν το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ συνεχιστεί, θα βρεθούμε μπροστά σε μία μείζονα κρίση»

«Αν το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ συνεχιστεί, θα βρεθούμε μπροστά σε μία μείζονα οικονομική και νομισματική κρίση μέσα στους ερχόμενους μήνες», δήλωσε ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας Μπρουνό Λεμέρ.

Ο Λεμέρ, μιλώντας σε γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό, υπογράμμισε ότι η άνοδος των επιτοκίων συνδέεται ευθέως με την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, η οποία σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ.

Κατά τον πρώην υπουργό Οικονομικών της Γαλλίας το ευκταίο είναι να υπάρξει μία διπλωματική λύση εντός των ερχόμενων εβδομάδων, ούτως ώστε η κρίση να αποκλιμακωθεί.

Στην αντίθετη περίπτωση, όπως ανέφερε, η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και των τροφίμων θα συνεχιστεί.

