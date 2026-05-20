“Αρματωμένοι” στην ιρανική κρατική τηλεόραση- Προειδοποιεί με νέα επίθεση ο Τραμπ
“Θα τελειώσουμε τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα”, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που η αμερικανική κυβέρνηση, εξετάζει νεα στρατιωτικά σχέδια κατά της Τεχεράνη.
Με απειλές απαντά το Ιράν, ενώ αίσθηση προκαλεί βίντεο, όπου παρουσιαστής πυροβολεί με καλάσνικοφ μέσα σε τηλεοπτικό στούντιο.
