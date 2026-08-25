Ο Τραμπ απειλεί να μετονομάσει τη Λίμνη Οντάριο σε «Λίμνη Αμερικής»

Το ενδεχόμενο να αλλάξει το όνομα της Λίμνης Οντάριο σε «Λίμνη της Αμερικής, δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ, εν μέσω κλιμάκωσης του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ – Καναδά.

Αναρτώντας δήλωση στο Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος, έγραψε, ότι : «Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να αλλάξουν το όνομα της Λίμνης Οντάριο σε Λίμνη Αμερικής, καθώς δεν αναμένουμε να κάνουμε πλέον πολλές δουλειές με το Οντάριο».

«Ο Καναδάς δεν θα απαντά σε αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την κυβέρνηση των ΗΠΑ», απάντησε ο Καναδός υπουργός Εμπορίου, Ντομινίκ Λεμπλάν σε συνέντευξή του στο CNBC, και συνέχισε, λέγοντας, ότι: «Αποφασίσαμε ως ομοσπονδιακή κυβέρνηση πριν από μήνες να μην απαντάμε σε καθημερινές αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ούτε του προέδρου ούτε των υπουργών της κυβέρνησης του».