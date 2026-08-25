Παρέλαση πολεμικών ρομπότ στο Κίεβο

Η “Ημέρα Ανεξαρτησίας” της Ουκρανίας, γιορτάστηκε με στις 24 Αυγούστου με όση λαμπρότητα επιτρέπει η εμπόλεμη κατάσταση. Με τα μάχιμα τμήματα του στρατού στο μέτωπο, η παρέλαση που οργανώθηκε στο Κίεβο, έδωσε στον κόσμο μια εικόνα αδιανόητη μέχρι σήμερα.

Όλα τα διαθέσιμα πολεμικά ρομπότ, στοιχήθηκαν και παρέλασαν στους κεντρικούς δρόμους της ουκρανικής πρωτεύουσας, με το επίσημο κανάλι του προέδρου Ζελένσκι στο youtube να μεταδίδει ζωντανά σε όλο τον κόσμο τις μοναδικές και ασυνήθιστες αυτές εικόνες.