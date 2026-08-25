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Ρωσία: Δυο νεκροί από ουκρανικές επιδρομές

Διυλιστήριο στις φλόγες
ΔΙΕΘΝΗ
25/08/2026 09:25
Ρωσία: Δυο νεκροί από ουκρανικές επιδρομές
Photo/ AP -Asaad-Mohessin

Δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ φωτιά ξέσπασε σε διυλιστήριο Κρασναντάρ της Ρωσίας, μετά από επιδρομή ουκρανικών Drones, ανακοίνωσαν οι Αρχές.

Εν τω μεταξύ, δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν, όταν ρωσικό αεροσκάφος, έριξε κατευθυνόμενη βόμβα στη Ζαπορίζια, όπως ανακοίνωσε μέσω Telegram, ο στρατιωτικός περιφερειάρχης.

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