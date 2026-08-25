Ρωσία: Δυο νεκροί από ουκρανικές επιδρομές

Δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ φωτιά ξέσπασε σε διυλιστήριο Κρασναντάρ της Ρωσίας, μετά από επιδρομή ουκρανικών Drones, ανακοίνωσαν οι Αρχές.

Εν τω μεταξύ, δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν, όταν ρωσικό αεροσκάφος, έριξε κατευθυνόμενη βόμβα στη Ζαπορίζια, όπως ανακοίνωσε μέσω Telegram, ο στρατιωτικός περιφερειάρχης.