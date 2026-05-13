Ο ουκρανικός στρατός έπληξε ρωσικό τερματικό σταθμό πετρελαίου και μονάδα φυσικού αερίου
Ο ουκρανικός στρατός, ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε έναν ρωσικό τερματικό σταθμό πετρελαίου στην περιοχή του Κρασνοντάρ στην νότια Ρωσία και μια μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου στο Αστραχάν.
Ο διοικητής του γενικού επιτελείου του ουκρανικού στρατού και των δυνάμεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών Ρόμπερτ Μπρόβντι ανέφερε ότι οι επιθέσεις προκάλεσαν πυρκαγιές στις δεξαμενές.
ΠΗΓΗ – ΑΠΕ
