Ο Νετανιάχου λέει ότι συμμερίζεται με τον Τραμπ τον στόχο του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ και αποστρατιωτικοποίησης του Λιβάνου

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, παραχώρησε συνέντευξη στο αμερικανικό δίκτο CNBC, και δήλωσε, ότι συμμερίζεται με τον Ντόναλντ Τραμπ, τον στόχο που αφορά τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, αλλά και την αποστρατιωτικοποίηση του Λιβάνου.

«Αν θέλουμε να σώσουμε τον Λίβανο, αν θέλουμε να επιτύχουμε ειρήνη μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, όπως ελπίζω, πρέπει να αφοπλίσουμε τη Χεζμπολάχ και να αποστρατιωτικοποιήσουμε τον Λίβανο», δήλωσε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας: «Αυτός είναι ένας στόχος που συμμεριζόμαστε εγώ και ο πρόεδρος και αυτό πρέπει να κάνουμε».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναφερόμενος στον πόλεμο στο Ιράν, είπε, πως, οποιαδήποτε πλήρης κλίμακας επιστροφή σε στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, θα είναι απόφαση του Τραμπ.

Επιπρόσθετα, ανέφερε, ότι, τόσο οι αμερικανικές, όσο και οι ισραηλινές δυνάμεις, βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα.

Παράλληλα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, τόνισε ότι, δεν έχει τελειώσει με το Ιράν, αλλά ότι η Τεχεράνη έχει αποδυναμωθεί.