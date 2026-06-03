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Νεκρά και τα τρία μέλη του πληρώματος ενός ελικοπτέρου του Π.Ν. που συνετρίβη στη νοτιοδυτική Αγγλία

ΔΙΕΘΝΗ
03/06/2026 17:35
Νεκρά και τα τρία μέλη του πληρώματος ενός ελικοπτέρου του Π.Ν. που συνετρίβη στη νοτιοδυτική Αγγλία
PHOTO/AP- Michael-Duff

Τρία μέλη πληρώματος του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού της Βρετανίας, έχασαν τη ζωή τους κατά τη συντριβή, σήμερα, ενός ελικοπτέρου, στη νοτιοδυτική Αγγλία, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας.

«Με βαθιά θλίψη, είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε ότι τρία μέλη του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια άσκησης εκπαίδευσης με ελικόπτερο λίγο πριν τις 04:00 τα ξημερώματα (τοπική ώρα) Τετάρτη 3 Ιουνίου κοντά στο Σούρτον του Ντέβον», δήλωσε εκπρόσωπος του Ναυτικού.

ΠΗΓΗ-ΑΠΕ

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