Τουρκία: Πτώση σε μετοχές και λίρα μετά τη δικαστική απόφαση για το CHP

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι τουρκικές αγορές μετά την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου της ‘Αγκυρας, που καθαιρεί τον ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης CHP και επαναφέρει τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου στην ηγεσία του κόμματος. Η εξέλιξη προκάλεσε πτώση στο χρηματιστήριο, άνοδο στα ασφάλιστρα κινδύνου και παρεμβάσεις κρατικών τραπεζών για τη στήριξη της λίρας.

Το Χρηματιστήριο Κωνσταντινούπολης υποχώρησε κατά 6,1% μετά την απόφαση, ενεργοποιώντας τον μηχανισμό αυτόματης διακοπής συναλλαγών».

Παράλληλα, τα πενταετή CDS αυξήθηκαν κατά 12 μονάδες βάσης στις 253 μονάδες, ενώ οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν ανεξαρτήτου διάρκειας.

Αντίστοιχα, οι κρατικές τράπεζες της Τουρκίας προχώρησαν σε παρεμβάσεις για τη σταθεροποίηση της λίρας, σύμφωνα με πληροφορίες από traders που επικαλείται το Bloomberg.

Οι κρατικές τράπεζες πούλησαν περίπου 6 δισεκατομμύρια δολάρια για τη στήριξη της λίρας τις πρώτες ώρες μετά την απόφαση. Ορισμένες εκτιμήσεις της αγοράς ανέβαζαν το συνολικό ποσό παρέμβασης κοντά στα 9 δισεκατομμύρια δολάρια.

Παρά την έντονη αρχική πίεση, το τουρκικό νόμισμα εμφάνισε σταθεροποίηση μετά τις παρεμβάσεις, ενώ το χρηματιστήριο σήμερα σημειώνει μερική ανάκαμψη.

Σήμερα το πρωί ο δείκτης σημείωσε άνοδο 1,9%, ενώ η λίρα διαπραγματευόταν στις 45,74 ανά δολάριο, με υποχώρηση 0,34%.

Αυτό δείχνει ότι η αρχική αναταραχή στις αγορές υποχώρησε εν μέρει την επόμενη ημέρα, ωστόσο η αβεβαιότητα παραμένει, καθώς οι επενδυτές ακόμη εξετάζουν, αν πρόκειται για προσωρινό σοκ ή για βαθύτερη πολιτική αστάθεια. Η εξέλιξη της διαμάχης με την αξιωματική αντιπολίτευση της Τουρκίας θα καθορίσει το επόμενο διάστημα την πορεία των τουρκικών assets.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ