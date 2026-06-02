Νορβηγία: Η χώρα βίωσε την πιο θερμή άνοιξή της από το 1901

Η Νορβηγία βίωσε την πιο θερμή άνοιξη από τότε που άρχισαν να καταγράφονται οι μετρήσεις το 1901 με τις θερμοκρασίες να είναι υψηλότερες κατά 2,1 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, ανακοίνωσε σήμερα το μετεωρολογικό ινστιτούτο της Νορβηγίας.

Παρότι η σκανδιναβική χώρα δεν επλήγη από το κύμα καύσωνα που σάρωσε ένα μέρος της Ευρώπης τον Μάιο, οι υψηλότερες θερμοκρασίες από τις συνηθισμένες τον Μάρτιο και το Απρίλιο συνέβαλαν σε αυτό το νέο ρεκόρ, ανακοίνωσε το ινστιτούτο.

“Ο ήλιος είναι παρά πολύ σταθερός για να εξηγήσουμε τις ταχείες αλλαγές του κλίματος που παρατηρούμε σήμερα”, υπογράμμισε ο κλιματολόγος Γιόσταϊν Μάμεν, αποκλείοντας την εκδοχή ότι αυτή η υπερθέρμανση προκλήθηκε αποκλειστικά από φυσικούς παράγοντες.

“Αυτοί πρέπει να οφείλονται στις εκπομπές μας από την καύση ορυκτών καυσίμων”, πρόσθεσε.

Η πιο θερμή άνοιξη που είχε καταγραφεί έως τότε στην Νορβηγία ήταν αυτή του 2024 με θερμοκρασίες κατά 1,8°C πάνω από το φυσιολογικό για την εποχή επίπεδο.

Η άνοιξη του 2025 καταλαμβάνει στο εξής την τρίτη θέση.

Η αύξηση της θερμοκρασίας είναι ιδιαίτερα ισχυρή στις βόρειες περιοχές της χώρας.

Στο Σβάλμπαρντ, αρχιπέλαγος στον Αρκτικό Ωκεανό, σχεδόν στο μέσο της απόστασης μεταξύ της ηπειρωτικής Νορβηγίας και του Βόρειου Πόλου, οι θερμοκρασίες τον Απρίλιο ήταν μερικές φορές κατά 5 με 6 βαθμούς Κελσίου υψηλότερες από το φυσιολογικό για την εποχή επίπεδο, σύμφωνα με το νορβηγικό ινστιτούτο μετεωρολογίας.

Η Αρκτική πλήττεται από ένα φαινόμενο κατά το οποίο η περιοχή θερμαίνεται πιο γρήγορα από τις περιοχές που βρίσκονται στα μέσα γεωγραφικά πλάτη. Ο μηχανισμός αυτός οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, όπως η απώλεια της χιονοκάλυψης και του όγκου του πάγου.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι μέσες παγκόσμιες θερμοκρασίες αναμένεται να διατηρηθούν “σε επίπεδα ρεκόρ ή σχεδόν ρεκόρ” για την περίοδο 2026-2030.

Η αύξηση των θερμοκρασιών στον πλανήτη οδηγεί σε έναν αυξημένο κίνδυνο θερμικού στρες, ξηρασίας σε ορισμένες περιοχές και ακραίων καιρικών φαινομένων όπως οι πλημμύρες ή οι σοβαρές ξηρασίες.

ΠΗΓΗ-ΑΠΕ