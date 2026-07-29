Νέα ένταση στα στενά του Ορμούζ

Ανεβαίνει και πάλι η διεθνής τιμή του πετρελαίου ,μετά τη νέα ένταση στη νύχτα στα Στενά του Ορμούζ και την επίθεση των Φρουρών της Επανάστασης σε δεξαμενόπλοιο.Το θέμα του πολέμου στο Ιράν, κυριάρχησε καί στη συνάντηση Τραμπ- Νετανιάχου στην Ουάσιγκτον, που έγινε σε καλό κλίμα.

Μας ενημερώνει ο Πέτρος Γκάτζιας.