Νέα ένταση στα στενά του Ορμούζ
Νέο "ράλι" στο πετρέλαιο
Ανεβαίνει και πάλι η διεθνής τιμή του πετρελαίου ,μετά τη νέα ένταση στη νύχτα στα Στενά του Ορμούζ και την επίθεση των Φρουρών της Επανάστασης σε δεξαμενόπλοιο.Το θέμα του πολέμου στο Ιράν, κυριάρχησε καί στη συνάντηση Τραμπ- Νετανιάχου στην Ουάσιγκτον, που έγινε σε καλό κλίμα.
Μας ενημερώνει ο Πέτρος Γκάτζιας.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις