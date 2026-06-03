Νέα κλιμάκωση στον Περσικό- Φονικό πλήγμα στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ
Νέα κλιμάκωση είχαμε σήμερα στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν χτύπησε με drone το αεροδρόμιο του Κουβέιτ, προκαλώντας έναν νεκρό, δεκάδες τραυματίες κα μεγάλες καταστροφές.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν χτυπήσει τα ξημερώματα τάνκερ στο Ορμούν και στρατιωτική εγκατάσταση στο νησί Κεσέ . Παρόλα αυτά ο Προέδρος Τραμπ, μιλά για συμφωνία με το Ιράν, ακόμη και για τα πυρηνικά.
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