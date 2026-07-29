H Ρωσία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης του επικεφαλής της εφαρμογής Telegram Πάβελ Ντούροφ

Ο Πάβελ Ντούροφ, ιδρυτής της πλατφόρμας Telegram, βρίσκεται στο στόχαστρο των ρωσικών αρχών, καθώς η υπηρεσία ασφαλείας FSB εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης εις βάρος του. Ο δισεκατομμυριούχος, ο οποίος έχει γεννηθεί στη Ρωσία αλλά κατέχει γαλλική υπηκοότητα και διαβατήριο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, κατηγορείται για συνέργεια σε τρομοκρατικές ενέργειες

Η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB κατηγορεί τον Πάβελ Ντούροφ για ποινικά αδικήματα που αφορούν τη «συνέργεια σε τρομοκρατία». Συγκεκριμένα, οι ρωσικές αρχές υποστηρίζουν ότι το Telegram απέτυχε να διαγράψει μια δημοφιλή εφαρμογή γνωριμιών (bot), μέσω της οποίας οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες φέρονται να στρατολογούσαν και να εκπαίδευαν νεαρούς Ρώσους για τη διεξαγωγή σαμποτάζ και τρομοκρατικών ενεργειών.

Αμέσως μετά τις ανακοινώσεις της Μόσχας, ο επίσημος λογαριασμός του Telegram στο δίκτυο X (πρώην Twitter) δημοσίευσε μια φωτογραφία του Ντούροφ να κάνει μια απρεπή χειρονομία (υψώνοντας το μεσαίο δάχτυλο). Όπως επισημαίνει το Reuters, δεν υπήρξε καμία περαιτέρω επίσημη τοποθέτηση από την πλευρά της εταιρείας ή του ιδρυτή της.

Σημειώνεται ότι ο Ντούροφ, ο οποίος έχει και τη γαλλική υπηκοότητα από το 2021, παραμένει καθηλωμένος στη Γαλλία. Μετά την πολύκροτη σύλληψή του στο αεροδρόμιο τον Αύγουστο του 2024, οι γαλλικές αρχές τού απήγγειλαν κατηγορίες για πλημμελή έλεγχο της πλατφόρμας του απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα. Έκτοτε, βρίσκεται υπό αυστηρό δικαστικό έλεγχο και του έχει απαγορευτεί η έξοδος από τη χώρα χωρίς σχετική άδεια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, 46 Ρώσοι πολίτες ηλικίας από 12 έως 22 ετών, οι οποίοι χρησιμοποίησαν το Leo Match Bot, που απαγορεύεται στη Ρωσία, έχουν συλληφθεί από τον Ιούλιο 2025 σε διάφορες ρωσικές περιοχές για επίθεση σε μέλη των δυνάμεων της τάξης και πράξεις δολιοφθοράς εναντίον ενεργειακών υποδομών και υποδομών μεταφορών.

Μέσω αυτού του μποτ ήρθαν σε επαφή μαζί τους πράκτορες των ουκρανικών ειδικών υπηρεσιών που παρουσιάζονταν ως νεαρά κορίτσια προκειμένου να τους ασκήσουν στη συνέχεια πίεση και να τους οδηγήσουν σε επιθέσεις εναντίον αστυνομικών και εμπρησμό εγκαταστάσεων υποδομών, σύμφωνα με την FSB.