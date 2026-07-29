ΗΠΑ: Ισόβια κάθειρξη σε έφηβο που καταδικάστηκε για τη δολοφονία τεσσάρων ανθρώπων μέσα σε σχολείο

Αμερικανός έφηβος, ο οποίος σκότωσε επιτιθέμενος μέσα σε λύκειο τέσσερις ανθρώπους –δυο μέλη του διδακτικού προσωπικού (καθηγήτρια και καθηγητή μαθηματικών) και δυο συνομήλικους συμμαθητές του– τον Σεπτέμβριο του 2024, χρησιμοποιώντας τουφέκι εφόδου που του είχε κάνει δώρο ο πατέρας του τα Χριστούγεννα, καταδικάστηκε χθες Τρίτη να εκτίσει ισόβια κάθειρξη.

Ο 16χρονος Κολτ Γκρέι καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για την επίθεση τον Σεπτέμβριο του 2024 στο λύκειο Apalachee της Τζόρτζια, όπου σκότωσε δύο καθηγητές και δύο συμμαθητές του με τουφέκι που του χάρισε ο πατέρας του. Ο έφηβος ομολόγησε την ενοχή του για τον θάνατο τεσσάρων ατόμων και τον τραυματισμό άλλων εννέα. Ήταν 14 χρονών όταν διέπραξε την επίθεση.

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, δικάστηκε ως εάν να ήταν ενήλικος λόγω της βαρύτητας των εγκλημάτων.

Ο δικαστής Νίκολας Τριμ έκρινε ότι και οι δυο γονείς είχαν «παρατήσει» τον έφηβο, αλλά τόνισε πως «δεν υπήρξατε θύμα παρενόχλησης» στο λύκειο, ότι στην πραγματικότητα το «κίνητρο» της επίθεσης «δεν ήταν το μίσος», καθώς «δεν γνωρίζατε κανέναν σε αυτό το σχολείο», αλλά η επιθυμία του νεαρού να γίνει διάσημος και να αντλήσει «ικανοποίηση» διαπράττοντας το έγκλημα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ αμερικανικών ΜΜΕ, ο έφηβος είχε εμμονή με τους δράστες προηγούμενων επιθέσεων σε σχολεία στις ΗΠΑ, ειδικά τον Νίκολας Κρους, τον δράστη της σφαγής στο λύκειο της Πάρκλαντ το 2018 (17 νεκροί).

Τον Μάρτιο, ο πατέρας του Κολτ Γκρέι καταδικάστηκε για φόνους χωρίς προμελέτη και ανθρωποκτονίες από αμέλεια. Πρόκειται για μια από τις πρώτες υποθέσεις στις οποίες γονιός αντιμετώπισε ποινική δίωξη εξαιτίας επίθεσης με πυροβόλο όπλο διαπραχθείσα από παιδί του.

Abbey Cutrer/Atlanta Journal-Constitution via AP

Το 2023, ο Κόλιν Γκρέι είχε κάνει δώρο στον γιο του τουφέκι εφόδου τύπου AR-15 για τα Χριστούγεννα — κι αυτό παρότι ο Κολτ Γκρέι είχε ήδη απειλήσει να ανοίξει πυρ μέσα σε σχολείο. Αυτό ακριβώς το τουφέκι χρησιμοποίησε, προτού κλείσει χρόνος, για να διαπράξει τη σφαγή στη Γουάιντερ.

Τα πυροβόλα όπλα αποτελούν την κυριότερη αιτία θανάτου ανηλίκων στις ΗΠΑ εδώ και πολύ καιρό, κατά τις αμερικανικές υγειονομικές αρχές.