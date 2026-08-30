Κατεχόμενη Κερύνεια: ναυάγιο με 7 νεκρούς και 23 αγνοούμενους

Μεγάλη ναυτική τραγωδία με τουλάχιστον επτά νεκρούς και 23 αγνοουμένους, σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, στα ανοικτά της κατεχομένης Κερύνειας, μετά από ανατροπή καταμαράν με 267 επιβαίνοντες.

Το πλοίο κατευθυνόταν από την Κερύνεια προς την απέναντι τουρκική ακτή στη Μερσίνα όταν πήρε κλήση και ανετράπη. Ακολουθήσαν σοκαρίστηκες εικόνες με αρκετούς επιβάτες που πρόλαβαν και έπεσαν στη θάλασσα να ανεβαίνουν στο σκαρί του αναποδογυρισμένου πλοίου για να σωθούν.