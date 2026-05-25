Μαζικές κινητοποιήσεις στη Βολιβία- Ο πρώην πρόεδρος Μοράλες ζητεί νέες εκλογές

Ο πρώην πρόεδρος της Βολιβίας Έβο Μοράλες κάλεσε χθες να οργανωθούν νέες εκλογές στη χώρα μέσα σε 90 ημέρες, εν μέσω των καθημερινών μαζικών κινητοποιήσεων από την αρχή του μήνα και της ατμόσφαιρας εντεινόμενης οργής έναντι της κυβέρνησης του κεντροδεξιού αρχηγού του κράτους Ροδρίγο Πας.

Η κυβέρνηση του προέδρου Πας, στην εξουσία έξι μήνες, έχει βρεθεί αντιμέτωπη με την έντονη δυσαρέσκεια αγροτών, εργατών, εκπαιδευτικών, εργαζομένων στις μεταφορές και άλλων, με φόντο τη βαθύτερη οικονομική κρίση στη χώρα των Άνδεων από τα χρόνια του 1980 και τον πληθωρισμό να φτάνει το 14% σε ετήσιο ρυθμό τον Απρίλιο.

Σε κατάσταση ασφυξίας από τις αρχές Μαΐου, εξαιτίας των αποκλεισμών δρόμων που προκαλούν ελλείψεις τροφίμων, καυσίμων και φαρμάκων, η Λα Πας αποτελεί επίκεντρο της συνεχιζόμενης και μεγεθυνόμενης αμφισβήτησης της κυβέρνησης.

Ο πρόεδρος Πας «έχει δυο δρόμους μπροστά του: μια αυτοκτονική απόφαση, τη στρατιωτικοποίηση (…) ή την αποκατάσταση της κοινωνικής ειρήνης, την οργάνωση μετάβασης» με τη διεξαγωγή νέων «εκλογών μέσα σε 90 ημέρες», είπε ο κ. Μοράλες κατά τη διάρκεια εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής συνέντευξής του σε τοπικό σταθμό.

«Για να μην έχουμε ούτε νεκρούς, ούτε τραυματίες», η αποκατάσταση της κοινωνικής ειρήνης περνά από την παραίτηση του κ. Πας και την προκήρυξη εκλογών από «μεταβατικό πρόεδρο» το χρονικό διάστημα αυτό, έκρινε.

Οι αρχικές κοινωνικές διεκδικήσεις που προβάλλονταν στις διαδηλώσεις—αυξήσεις μισθών, σταθεροποίηση της οικονομίας—στην πορεία έγιναν πολύ πιο ριζοσπαστικές. Πλέον οι διαδηλωτές απαιτούν να φύγει ο πρόεδρος, που έβαλε τέλος σε 20 χρόνια σοσιαλιστικών κυβερνήσεων υπό τους Έβο Μοράλες και Λουίς Άρσε.

Η κυβέρνηση του προέδρου Πας λέει πως τις μαζικές κινητοποιήσεις ενορχηστρώνει ο κ. Μοράλες, σε βάρος του οποίου εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης για υπόθεση φερόμενης εμπορίας ανήλικης, κατηγορία που αρνείται. Από το 2024, ο πρώην αρχηγός του κράτους (2006-2019), η υποψηφιότητα του οποίου για νέα θητεία στην προεδρία είχε απορριφθεί από τη δικαιοσύνη, ζει αποσυρμένος και φρουρούμενος από αυτόχθονες υποστηρικτές του στην Τσαπάρε (νότια).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ