Το Ισραήλ ανακοίνωσε τον θάνατο υπαξιωματικού του στον νότιο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα τον θάνατο υπαξιωματικού του την προηγουμένη στον νότιο Λίβανο, γεγονός το οποίο αύξησε σε 23 τον αριθμό των απωλειών στις τάξεις του αφότου άρχισε ο νέος πόλεμος με το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν, τη 2η Μαρτίου.

Ο λοχίας Ναχοράι Λέιτσερ, 19 ετών, ο οποίος υπηρετούσε στο 601ο τάγμα Μηχανικού, «έπεσε σε μάχη στον νότιο Λίβανο», ανέφεραν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, χωρίς να υπεισέλθουν σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί και οι επιχειρήσεις των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων συνεχίζονται στον Λίβανο, κυρίως στο νότιο τμήμα του, παρά το ότι θεωρητικά έχει τεθεί σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός με τη Χεζμπολά από τη 17η Απριλίου.

