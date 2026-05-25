Κατάρρευση κτιρίου υπό ανέγερση στις Φιλιππίνες: Τρεις νεκροί και 17 αγνοούμενοι

Σωστικά συνεργεία συνεχίζουν σήμερα να ψάχνουν στα συντρίμμια πολυώροφου κτιρίου υπό ανέγερση που κατέρρευσε, καταστρέφοντας εν μέρει γειτονικό ξενοδοχείο, στις Φιλιππίνες, με τις αρχές να κάνουν πλέον λόγο για τρεις νεκρούς και δεκαεπτά αγνοούμενους.

Η κατάρρευση του κτιρίου έγινε ξημερώματα Κυριακής, περί τις 03:00 (τοπική ώρα· περί τις 22:00 το Σάββατο ώρα Ελλάδας), στην πόλη Άνχελες, περίπου 80 χιλιόμετρα βόρεια από την πρωτεύουσα Μανίλα.

Πελάτης του παρακείμενου ξενοδοχείου, υπήκοος Μαλαισίας, σκοτώθηκε, ενώ δυο από τους εργάτες που είχαν παγιδευτεί στα συντρίμμια ανασύρθηκαν χθες Κυριακή ζωντανοί από διασώστες μεν, αλλά δεν επέζησαν.

«Ο πρώτος από τους δύο ανασύρθηκε ζωντανός, όμως δυστυχώς το σώμα του εγκατέλειψε, δεν επέζησε. Οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν στη ζωή», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Μαρία Λέια Σαχίλι, εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος στην περιοχή.

Ο δεύτερος «υπέστη καρδιακή ανακοπή περί τις 03:00 το πρωί. Οι γιατροί δεν μπόρεσαν να του προσφέρουν βοήθεια καθώς ήταν ακόμη παγιδευμένος», πρόσθεσε η κ. Σαχίλι.

Άλλοι δεκαεπτά άνθρωποι, κυρίως οικοδόμοι που κοιμούνταν στο εργοτάξιο, συνεχίζουν να αγνοούνται, ανέφερε η εκπρόσωπος, διευκρινίζοντας πως τα αίτια της καταστροφής δεν είναι ακόμη γνωστά.

Στο εργοτάξιο δούλευαν ως και 70 άνθρωποι, ωστόσο οι περισσότεροι είχαν πάει στα σπίτια τους το σαββατοκύριακο.

Ο Αλφρέντι Άλμπις, 55 ετών, ανάμεσα στους περίπου είκοσι επιζήσαντες, είπε πως κοιμόταν σε κοιτώνα κάπου πέντε μέτρα από το εργοτάξιο όταν κατέρρευσε το κτίριο.

«Δυο εξάδελφοί μου είναι παγιδευμένοι εκεί πέρα. Δούλευαν εδώ για να στηρίξουν τις οικογένειές τους και τώρα αγνοούνται», είπε.

«Οι επιχειρήσεις διάσωσης όταν καταρρέει κτίριο είναι πολύ δύσκολες, διότι κάθε ξαφνική κίνηση που προκαλεί η μετακίνηση των διασωστών μας μπορεί να προκαλέσει μετακίνηση συντριμμιών συνθλίβοντας ανθρώπους από κάτω τους», επισήμανε η κ. Σαχίλι.

Κάθε ξαφνική κίνηση θα μπορούσε «να θάψει» διασώστες που επιχειρούν, επέμεινε. Η έρευνα γίνεται σχεδόν αποκλειστικά με τα χέρια για αυτόν τον λόγο, εξήγησε.

Τα σωστικά συνεργεία χρησιμοποιούν θερμικές κάμερες «για να εντοπίσουν πιθανές ενδείξεις ζωής», πάντα σύμφωνα με την εκπρόσωπο της πυροσβεστικής.

Αν δεν βρεθεί κανένας επιζών, βαριά μηχανήματα θα αρχίσουν να μετακινούν τα συντρίμμια για να ανασυρθούν τα πτώματα, είπε ακόμη η κ. Σαχίλι, χωρίς να διευκρινίσει το χρονοδιάγραμμα.

