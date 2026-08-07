Ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο στην Ταϊλάνδη

Ένοπλος δράστης στην Ταϊλάνδη, άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο, βόρεια από την πρωτεύουσα Μπανγκόκ.

Αποτέλεσμα, ήταν να σκοτωθούν επτά άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ο δράστης, και να τραυματιστούν άλλοι 15.

Το συγκεκριμένο λύκειο, βρίσκεται στην περιοχή Μπανγκ Κρία, στην επαρχία Νονταμπουρί.

Σύμφωνα με τον υπουργό Παιδείας της χώρας, δεν διευκρίνισε, αν ανάμεσα στους νεκρούς, είναι και ο ένοπλος.