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Ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο στην Ταϊλάνδη

ΔΙΕΘΝΗ
07/08/2026 08:58
Ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο στην Ταϊλάνδη
PHOTO/ AP- Sakchai Lalit

Ένοπλος δράστης στην Ταϊλάνδη, άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο, βόρεια από την πρωτεύουσα Μπανγκόκ.

Αποτέλεσμα, ήταν να σκοτωθούν επτά άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ο δράστης, και να τραυματιστούν άλλοι 15.

Το συγκεκριμένο λύκειο, βρίσκεται στην περιοχή Μπανγκ Κρία, στην επαρχία Νονταμπουρί.

Σύμφωνα με τον υπουργό Παιδείας της χώρας, δεν διευκρίνισε, αν ανάμεσα στους νεκρούς, είναι και ο ένοπλος.

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