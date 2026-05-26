Μ. Χαμενεΐ : Οι χώρες του Κόλπου «δεν θα χρησιμεύουν πια ως ασπίδα για τις αμερικανικές βάσεις»

Οι αμερικανικές βάσεις δεν θα προστατεύονται πλέον από τις χώρες του Κόλπου και οι ΗΠΑ, δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή, προειδοποίησε σε μήνυμά του ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Μοζτάμπα Χαμενεΐ, αφού η Ουάσιγκτον βομβάρδισε εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων στο νότιο Ιράν.

«Ο χρόνος δεν γυρνάει πίσω και οι χώρες και τα εδάφη της περιοχής δεν θα χρησιμεύουν πλέον ως ασπίδες για τις αμερικανικές βάσεις. Η Αμερική δεν θα διαθέτει πλέον ασφαλές καταφύγιο για (να διαπράξει) κακό ή για να εγκαταστήσει στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή», υπογράμμισε ο Μοζτάμπα Χαμενεΐ σε γραπτή του δήλωση που μεταδόθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Οι ΗΠΑ χάνουν την επιρροή τους στην περιοχή «απομακρυνόμενες κάθε ημέρα και περισσότερο από το παλιό τους καθεστώς», πρόσθεσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν στο μήνυμά του με αφορμή τη μουσουλμανική γιορτή Έιντ αλ Άντχα.

Παράλληλα ο Μοζτάμπα Χαμενεΐ κάλεσε τις ισλαμικές αλλά και άλλες χώρες να υπηρετήσουν κοινά συμφέροντα τα οποία θα διαμορφώσουν μια νέα τάξη πραγμάτων και το μέλλον της περιοχής και του κόσμου. «Με ειλικρίνεια και αγνότητα, καλώ όλες τις ισλαμικές χώρες και τις κυβερνήσεις (να επιδιώξουν) τη φιλία και τη συνεργασία για το κοινό καλό», τόνισε.

Από την πλευρά τους οι Φρουροί της Επανάστασης, το επίλεκτο σώμα του στρατού του Ιράν, προειδοποίησαν ότι διατηρούν «το νόμιμο και οριστικό» δικαίωμα να απαντήσουν σε οποιαδήποτε παραβίαση της εκεχειρίας από τις ΗΠΑ.

Παράλληλα ανακοίνωσαν μέσω του ιστότοπού τους Sepah News ότι αμερικανικά αεροσκάφη «εισήλθαν στον ιρανικό εναέριο χώρο στην περιοχή του Περσικού κόλπου και μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας των Φρουρών της Επανάστασης εντόπισαν και κατέρριψαν ένα αμερικανικό drone MQ-9 Reaper».

Η αντιαεροπορική άμυνα «έβαλε εναντίον ενός drone RQ-4 και ενός μαχητικού αεροσκάφους F-35», πρόσθεσαν οι Φρουροί, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζουν πότε συνέβησαν αυτά.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ