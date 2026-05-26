ΕΕ: “Απαράδεκτη κλιμάκωση” η απειλή της Μόσχας κατά διπλωματών και ξένων υπηκόων στο Κίεβο

Η ΕΕ κάλεσε τον Ρώσο επιτετραμμένο στις Βρυξέλλες, μετά την «απειλή» της Μόσχας κατά διπλωματών και ξένων υπηκόων που βρίσκονται στο Κίεβο, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια «απαράδεκτη κλιμάκωση» και πως η αντιπροσωπεία της ΕΕ θα παραμείνει στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Τη δήλωση, έκανε με μήνυμά της στο «Χ», η εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ανίτα Χίπνερ, αναφέροντας τα εξής:

«Η ρωσική απειλή προς ξένους υπηκόους και διπλωμάτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο είναι μια απαράδεκτη κλιμάκωση.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, κάλεσε τον Ρώσο επιτετραμμένο, ζητώντας από τη Ρωσία να πάψει να χτυπά αμάχους και να εμπλακεί σε ειλικρινείς ειρηνευτικές συνομιλίες, ξεκινώντας με μια πλήρη και χωρίς όρους κατάπαυση του πυρός. Η αντιπροσωπεία της ΕΕ θα παραμείνει στο Κίεβο».

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ