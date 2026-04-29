Νότια Κορέα: Εφετείο αποφάσισε αύξηση ποινής του πρώην πρόεδρου σε επτά έτη

Ο πρώην πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σουκ Γέολ καταδικάστηκε σήμερα από εφετείο σε φυλάκιση επτά ετών για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, μια ποινή βαρύτερη των πέντε ετών που του είχε επιβληθεί αρχικά.

Ο 65χρονος πρώην αρχηγός του κράτους, που βρίσκεται στη φυλακή, είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη τον Φεβρουάριο για «εξέγερση», επειδή επιχείρησε να επιβάλει στρατιωτικό νόμο στη Νότια Κορέα τον Δεκέμβριο του 2024 και έστειλε τον στρατό στη Βουλή για να τη φιμώσει. Ο πρώην πρόεδρος είχε ασκήσει έφεση.

Η σημερινή καταδίκη από το εφετείο αφορά ως εκ τούτου μία άλλη πτυχή της ίδιας υπόθεσης.

«Το δικαστήριο καταδικάζει τον κατηγορούμενο σε φυλάκιση επτά ετών», δήλωσε ο δικαστής του Εφετείου της Σεούλ, χαρακτηρίζοντας «εντελώς κατακριτέες» τις πράξεις του Γιουν.

Πρωτοδικείο είχε επιδικάσει ποινή πενταετούς φυλάκισης αφού κατέδειξε ότι ο πρώην πρόεδρος είχε χρησιμοποιήσει πράκτορες της προεδρικής ασφάλειας για να εμποδίσει τη σύλληψή του.

Οι δύο πλευρές είχαν ασκήσει έφεση: ο Γιουν εκτιμώντας πως τα εντάλματα σύλληψης εις βάρος του στηρίζονταν σε «παράνομη έρευνα» και οι ειδικοί εισαγγελείς, πως η ποινή του θα έπρεπε να είναι δέκα έτη λόγω της «βαρύτητας» των γεγονότων που του καταλογίζονται.

«Ο κατηγορούμενος όχι μόνο επιδίωξε να παρακωλύσει τη νόμιμη εκτέλεση ενταλμάτων από εισαγγελείς και άλλα άτομα», αλλά «έδωσε και παράνομες οδηγίες σε υπαλλήλους της υπηρεσίας ασφάλειας του προέδρου, που είναι δημόσιοι λειτουργοί, προσπαθώντας να τους χρησιμοποιήσει σαν να ήταν ιδιωτικοί φρουροί για την προσωπική του προστασία», ανέφερε σήμερα ο δικαστής του εφετείου.

Σε μία τρίτη ακροαματική διαδικασία που τον αφορά, η εισαγγελία της Νότιας Κορέας ζήτησε την Παρασκευή την 30ετή φυλάκιση του Γιουν Σουκ Γέολ για «πράξεις προς όφελος του εχθρού»: ο πρώην πρόεδρος κατηγορείται αυτήν την φορά ότι έστειλε μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) πάνω από τη Βόρεια Κορέα το 2024 για να την προκαλέσει.

