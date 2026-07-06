Κρίσιμη σύνοδος κορυφής στην Άγκυρα υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Σε φρούριο έχει μεταβληθεί η Άγκυρα όπου καταφθάνουν οι 32 ηγέτες του ΝΑΤΟ για τη διήμερη Συνοδό των ηγετών της Ατλαντικής Συμμαχίας αύριο και μεθαύριο.

Τα φώτα βέβαια είναι στραμμένα στον Ντόναλντ Τραμπ και στα δώρα όπου όπως είχε πει θα φέρει στον Ερντογάν.

Βασικά θέματα της Συνόδου το Ουκρανικό και οι σχέσεις με τη Ρωσία αλλά και οι απειλές του Τραμπ κατά των Νατοϊκών εταίρων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Μας ενημερώνει ο απεσταλμένος της τηλεόρασης του ALPHA στην Άγκυρα, Χρύσανθος Κοσελόγλου.