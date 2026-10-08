Κωνσταντινούπολη: Δύο νεκροί από την κατάρρευση 7όροφης πολυκατοικίας

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την κατάρρευση επταώροφης πολυκατοικίας στο Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης.

Δέκα άτομα έχουν ανασυρθεί ζωντανά από τα ερείπια, ενώ δύο ακόμη παραμένουν εγκλωβισμένοι. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται, παρά τον κίνδυνο νέας κατάρρευσης.

Το κτίριο κατέρρευσε περίπου στις 05:40, στην οδό Ντογού, στη συνοικία Τζεβιζλί. Για την ώρα, τα αίτια παραμένουν άγνωστα.

Οι τρεις χαμηλότεροι όροφοι υποχώρησαν, ενώ οι ένοικοι των υπόλοιπων ορόφων απομακρύνθηκαν εγκαίρως. Ανάμεσα στους πρώτους διασωθέντες βρίσκονταν και δύο παιδιά.

Στο σημείο επιχειρούν διασώστες με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους. Η πρόσβαση στα συντρίμμια γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς υπάρχει φόβος για νέα κατάρρευση.

Παράλληλα, οι αρχές απομάκρυναν κατοίκους από γειτονικά κτίρια που κρίθηκαν επικίνδυνα.

Ο νομάρχης Κωνσταντινούπολης Νταβούτ Γκιουλ δήλωσε ότι η πολυκατοικία είχε κατασκευαστεί το 1987. Οι ένοικοι θα φιλοξενηθούν σε ξενοδοχεία με μέριμνα της AFAD.

Έρευνα για τα αίτια

Η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης έχει ξεκινήσει δικαστική έρευνα για την κατάρρευση.

Παράλληλα, δύο διοικητικοί επιθεωρητές εξετάζουν πιθανές παραλείψεις σχετικά με τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τυχόν μετατροπές στο κτίριο.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο την κατάσταση των παλαιών κτιρίων στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με στοιχεία του δήμου, 1.238 κτίρια στην πόλη αντιμετωπίζουν κίνδυνο κατάρρευσης ακόμη και χωρίς σεισμό.

Από τους ελέγχους σε κτίρια που κατασκευάστηκαν πριν από το 1999, περίπου 18.800 κατατάχθηκαν στις κατηγορίες υψηλού ή πολύ υψηλού κινδύνου.