Το ηφαίστειο Σακουρατζίμα στην πόλη Καγκοσίμα της Ιαπωνίας βρυχάται.

Εντυπωσιακές εικόνες καταγράφουν την χθεσινή έκρηξη του ηφαιστείου στην επαρχία της Ιαπωνίας, το μεσημέρι. Πάνω από τον κρατήρα δημιουργήθηκε πυκνός σύννεφο τέφρας που έφτασε τα 1200 μέτρα και κινήθηκε νοτιοανατολικά.

Η έκρηξη του ηφαιστείου αποτελεί την 36η για το 2026, ενώ η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία διατηρεί το Επίπεδο 3 («Απαγόρευση προσέγγισης του ηφαιστείου»), με προειδοποιήσεις για εκτόξευση ηφαιστειακών πετρωμάτων και πιθανές πυροκλαστικές ροές σε ακτίνα περίπου 2 χιλιομέτρων γύρω από τους κρατήρες.

Πηγή βίντεο: Χ DISASTER NEWS