Κολομβία: Σεισμός 7,4 Ρίχτερ ταρακούνησε τη Μπογοτά

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Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ έπληξε σήμερα την Κολομβία, με τη δόνηση να γίνεται αισθητή στην πρωτεύουσα Μπογοτά και σε μεγάλη έκταση της χώρας.

Το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) ανέβασε το μέγεθος του σεισμού στους 7,4 βαθμούς, ενώ αρχικά είχε καταγράψει τη δόνηση στους 6,8.

Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 115 χιλιόμετρα.

Η Γεωλογική Υπηρεσία της Κολομβίας έδωσε διαφορετική μέτρηση, στα 6,7 Ρίχτερ, και τοποθέτησε το επίκεντρο στην επαρχία Τσόκο, στις ακτές του Ειρηνικού.

Η δόνηση σημειώθηκε τις πρωινές ώρες και έγινε έντονα αισθητή στη Μπογοτά, σύμφωνα με μαρτυρίες που μετέδωσε το Reuters.

Ο σεισμός έγινε αισθητός μέχρι και περιοχές κοντά στα σύνορα της Κολομβίας με τη Βενεζουέλα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για σοβαρές ζημιές ή θύματα.