Γουατεμάλα: Ισχυρή έκρηξη στο ηφαίστειο Φουέγο

Ισχυρή εκρηκτική δραστηριότητα σημειώθηκε την Κυριακή 9 Αυγούστου στο ηφαίστειο Φουέγο (Volcán de Fuego) στη Γουατεμάλα.

Η έκρηξη προκάλεσε ισχυρό ωστικό κύμα, το οποίο έγινε αντιληπτό και από την κάμερα που κατέγραφε τη δραστηριότητα του ηφαιστείου.

Το στιγμιότυπο καταγράφει τη στιγμή της έκρηξης και την ένταση του ωστικού κύματος, καθώς η εικόνα της κάμερας ταράζεται από την ισχυρή δόνηση.

Το Φουέγο είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της Γουατεμάλας και παρουσιάζει συχνά εκρηκτική δραστηριότητα.

Το βίντεο από την έκρηξη αποτυπώνει χαρακτηριστικά τη δύναμη του φαινομένου.