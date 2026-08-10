Μπάλα έφυγε από ποδοσφαιρικό αγώνα και προκάλεσε τροχαίο

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στις 8 Αυγούστου στην Ουρουγουάη, κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στο Μοντεβιδέο.

Η μπάλα έφυγε με δύναμη από τον αγωνιστικό χώρο και κατέληξε στον δρόμο, δίπλα στο γήπεδο.

Ο οδηγός ενός αυτοκινήτου προσπάθησε να την αποφύγει και φρέναρε απότομα. Ένα δεύτερο όχημα δεν πρόλαβε να αντιδράσει και έπεσε πάνω του.

Το περιστατικό καταγράφηκε από τηλεοπτική κάμερα και το βίντεο έκανε γρήγορα τον γύρο των social media.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, από τη σύγκρουση δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Η κυκλοφορία στον δρόμο διακόπηκε για περίπου 20 λεπτά, ενώ το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Uruguay Montevideo με την Paysandú.