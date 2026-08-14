Φωτιές σε Γερμανία, Γαλλία και Κροατία

Εκκενώσεις και μάχη με τις φλόγες

Τριπλό πύρινο μέτωπο βρίσκεται σε εξέλιξη σε Γερμανία, Γαλλία και Κροατία, με τις αρχές να απομακρύνουν κατοίκους από τις εστίες τους και τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες.

Στη Γερμανία, περίπου 1.800 άνθρωποι εγκατέλειψαν το χωριό Γκέι, κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο. Η φωτιά επεκτάθηκε στην περιοχή και οι αρχές έδωσαν εντολή άμεσης εκκένωσης.

Οι κάτοικοι κατευθύνθηκαν σε κέντρο αρωγής που δημιουργήθηκε σε σχολείο στο γειτονικό Στρας. Η εκκένωση ολοκληρώθηκε, ενώ οι αρχές ζήτησαν από τους πολίτες να πάρουν μαζί τους μόνο τα απαραίτητα, ταυτότητα και φάρμακα.

Η πυρκαγιά έχει ήδη κάψει περίπου 250 στρέμματα δάσους. Σύμφωνα με γερμανικά μέσα, η Bundeswehr έστειλε δύο άρματα μάχης για να ανοίξουν περάσματα μέσα στη δασική περιοχή.

11.000 στρέμματα στάχτη στη Γαλλία

Στη νοτιοδυτική Γαλλία, οι φλόγες πλησιάζουν επικίνδυνα το χωριό Λουγκλόν, στην περιοχή Λαντ.

Οι αρχές απομάκρυναν 525 κατοίκους, καθώς η πυρκαγιά έχει κάψει περίπου 11.000 στρέμματα από την Πέμπτη.

Το μέτωπο βρίσκεται πλέον περίπου δύο χιλιόμετρα από το κέντρο του χωριού.

Στη μάχη συμμετέχουν:

500 πυροσβέστες

6 πυροσβεστικά αεροσκάφη

ισχυρές επίγειες δυνάμεις

Μέχρι στιγμής δεν έχει καταστραφεί κατοικία. Ωστόσο, ορισμένα σπίτια βρίσκονται σε απόσταση μόλις μερικών δεκάδων μέτρων από τις φλόγες.

Στις φλόγες η Ομίς στην Κροατία

Δύσκολη είναι η κατάσταση και στην τουριστική Ομίς της Κροατίας. Η πυρκαγιά ενισχύθηκε από τους ισχυρούς ανέμους και έφτασε μέχρι κατοικημένες περιοχές.

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι χρειάστηκαν τις πρώτες βοήθειες. Δύο από αυτούς, με σοβαρά τραύματα, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο του Σπλιτ.

Οι φλόγες κατέστρεψαν σπίτια και απείλησαν ακόμη περισσότερες κατοικίες και οχήματα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν μέσα στη νύχτα:

157 πυροσβέστες

44 πυροσβεστικά οχήματα

ενισχύσεις από άλλες περιοχές της Κροατίας.

Τμήμα του παραλιακού αυτοκινητόδρομου έκλεισε για την κυκλοφορία.

Η πόλη άνοιξε το αθλητικό κέντρο για τους πυρόπληκτους. Περίπου 1.000 άνθρωποι πέρασαν εκεί τη νύχτα, ενώ πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού βρίσκεται στην περιοχή σε περίπτωση που χρειαστεί θαλάσσια απομάκρυνση κατοίκων.