Βρετανία: Εκτροχιάστηκε τρένο – Δυο τραυματίες

Συναγερμός σήμανε χτες στις βρετανικές αρχές, όταν τρένο εκτροχιάστηκε στο Ανατολικό Σάσεξ, κοντά στην πόλη Λούις.

Συγκεκριμένα, το τρένο του προαστιακού ερχόταν από Λονδίνο όταν, για άγνωστη ακόμα αιτία εκτροχιάστηκε λίηο πριν τις 16:00 τοπική ώρα. Τρία βαγόνια ανατράπηκαν.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι αρχές και ασθενοφόρα. Είκοσι άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο δύο εκ των οποίων σοβαρά τραυματισμένοι.